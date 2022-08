Precipita e muore sotto gli occhi del fratello: addio alla giovane Ilaria

Un volo tremendo, oltre 200 metri nel vuoto, sotto gli occhi attoniti del fratello con cui sabato mattina stava affrontando il sentiero numero uno dell’Adamello, in Valsaviore: questo il tragico destino di Ilaria Magli, 31 anni da compiere, di casa da sempre a Montichiari. Tutto è successo poco dopo le 12 nella zona del Passo Ignaga, a circa 2500 metri di quota.

I due erano partiti dal rifugio Maria e Franco e stavano scendendo verso il rifugio Lissone quando qualcosa è andato storto: Ilaria ha messo un piede in fallo, forse tradita dal terreno reso scivoloso dalle precipitazioni delle ore precedenti, ed è caduta precipitando nel vuoto per oltre 200 metri. Il fratello ha provato ad afferrala ma è stato inutile: non gli è rimasto altro da fare che dare l’allarme. L’elicottero del 118 e quello del soccorso alpino hanno sorvolato la zona, individuando in pochi minuti il corpo, immobile, della giovane donna, per poi issarlo a bordo. Per Ilaria non c’era ormai più nulla da fare: il suo cuore si era già fermato e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto a causa delle ferite riportate nella caduta.

Lo strazio della comunità

Una tragedia immensa che scuote l’intera comunità di Montichiari dove la 31enne viveva e lavorava come logopedista. Da sempre molto attiva nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, aveva contribuito all’ideazione e alla nascita della Consulta Giovanile, organismo a cui si devono numerosi eventi di successo. Sempre pronta ad aiutare: spesso preparava i pasti per le persone bisognose.

Tradita dalla montagna che amava: la 31enne era una grande appassionata di escursioni in quota e non era certo la prima volta che affrontava il sentiero lungo il quale ha trovato la morte. Tra le sue numerose passioni anche il canto: si esibiva spesso nei locali della zona.

L'ultimo saluto

Una ragazza "solare, empatica, intelligente, spiritosa, autoironica e soprattutto orientata verso il prossimo", così Ilaria viene descritta dagli amici sui social. Tantissimi i messaggi arrivati in queste ore ai genitori, al fratello e al compagno con il quale progettava di comprare casa.

La salma della giovane arriverà nelle prossime ore in paese, alla Casa funeraria Coffani. Il funerale è già stato fissato: martedì pomeriggio, alle 14.45, la comunità di Montchiari darà l’ultimo addio a una ragazza dal cuore grande, molto amata e stimata, che ha lasciato un ricordo indelebile.