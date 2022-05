Vuole spargere le ceneri della moglie insieme ai figli: ucciso da un malore

È morto poche ore prima di esaudire l'ultimo desiderio della moglie defunta, sotto gli occhi dei loro figli. La tragedia si è consumata nella prima serata di sabato al villaggio Tre Capitelli, una struttura ricettiva di Idro. L'uomo - un 58enne olandese - è stato stroncato da un malore improvviso, all'interno della casa vacanze dove alloggiava. Nonostante il tempestivo allarme e la velocità con cui si è mossa la macchina dei soccorsi, per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Il 58enne olandese si trovava sul lago d'Idro insieme ai figli, non per una vacanza all'insegna del relax, ma per rispettare la volontà che la consorte avrebbe espresso in punto di morte: spargere le sue ceneri tra gli adorati boschi della Valle Di Fumo.

Non ci sarebbe riuscito: un malore improvviso, pare un arresto cardiaco, lo avrebbe colpito prima di raggiungere - domenica primo maggio - i paesaggi incontaminati della località al confine tra la provincia di Trento e quella di Brescia. Un legame profondo, quello tra i due coniugi, un grande amore che ora li ha uniti per sempre anche oltre la vita.