Ragazzina perde il bus, lui le offre un passaggio e cerca di violentarla in un fienile

Con il passare delle ore emergono nuovi e inquietanti particolari in merito all'aggressione subita giovedì mattina a Idro da una ragazza di appena 19 anni. La giovane, ricordiamo, si è presentata a scuola in stato di shock intorno alle 9, con i vestiti in parte strappati e varie ferite ed escoriazioni: agli insegnanti prima, e ai carabinieri poi, ha raccontato di essere stata aggredita da un uomo, forse nemmeno 40enne, che si sarebbe offerto di accompagnarla a scuola e invece avrebbe cercato di violentarla.

A scuola ci è arrivata – la ragazza frequenta l'istituto Perlasca – ma da sola e di corsa, dopo essere riuscita a scappare dal suo aguzzino. Secondo quanto riferito dalla studentessa ai carabinieri di Salò, che si occupano delle indagini, dopo aver perso il pullman si sarebbe incamminata lungo il sentiero che tanti studenti percorrono per raggiungere la scuola a piedi.

Prima il passaggio, poi il tentato stupro

E' qui che sarebbe stata avvicinata da un'auto, un'utilitaria: a bordo, come detto, un uomo forse nemmeno 40enne. Quest'ultimo le ha offerto un passaggio, in qualche modo l'ha convinta a salire: “Non so perché ma mi sono fidata”, avrebbe raccontato la ragazza. Ma una volta a bordo, il conducente ha cambiato strada: l'ha portata in una zona isolata, nei pressi di un vecchio cascinale con un fienile abbandonato.

Qui l'avrebbe fatta scendere, e minacciandola con una bottiglia rotta le avrebbe intimato di togliersi i vestiti: a quanto pare avrebbe voluto abusare sessualmente di lei. La ragazza ha però reagito, a fatica è riuscita a divincolarsi procurandosi qualche taglio e ferite. Infine è scappata a piedi, è corsa a perdifiato fino a scuola dove, in lacrime, ha raccontato tutto. Indagini in corso, forse il cerchio potrebbe presto stringersi: al vaglio degli inquirenti anche le immagini di alcune telecamere.