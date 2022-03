Studentessa portata in un fienile e aggredita: si cerca una Panda

È arrivata a scuola in stato di shock, con i vestiti in parte strappati, alcune ferite ed escoriazioni. A distanza di due giorni dalla vicenda che ha visto come malcapitata protagonista una studentessa di 18 anni dell'istituto Perlasca di Idro, uno dei punti fermi dell'indagine condotta dai carabinieri di Brescia e dai colleghi di Salò sarebbe l'auto sulla quale viaggiava il presunto aggressore.

Stando al racconto della 18enne, l'uomo che le ha dato un passaggio (lei aveva perso il pullman che l'avrebbe portata a scuola, stava percorrendo una scorciatoia nel bosco) aveva tra i 35 e i 40 anni, e guidava una Fiat Panda 4x4 vecchio modello, di colore rosso o amaranto.

La giovane ha detto di essersi fidata, a prima vista, dell'uomo, e di avere accettato il passaggio verso scuola. Poi le cose sono andate diversamente: dopo aver cambiato strada, l'uomo l'ha portata nei pressi di un fienile, l'ha costretta a scendere dall'auto e, minacciandola con i cocci di una bottiglia rotta, avrebbe cercato di farla spogliare. Riuscita a fuggire a piedi, la ragazza è giunta a scuola verso le 9. Dopo poco ha raccontato tutto alle compagne e agli insegnanti. Sulle sue braccia e sulle mani i segni dei cocci di bottiglia con i quali l'uomo l'avrebbe ferita.