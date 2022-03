Ragazza entra ferita a scuola: "Un uomo mi ha aggredita"

Abbordata e aggredita mentre andava, a piedi, a scuola. È quanto sarebbe accaduto a una studentessa di 19 anni, giovedì mattina, mentre camminava lungo un sentiero che circonda l'Istituto - il Perlasca di Idro - che frequenta.

Questo è quanto la giovane avrebbe raccontato alle compagne e a un' insegnante una volta arrivata in classe - in ritardo - con delle vistose escoriazioni su entrambe le braccia. Ferite che la 19enne ha riferito di essersi procurata cercando, con successo, di difendersi dal suo aggressore. La studentessa sarebbe riuscita a divincolarsi e a scappare, a gambe levate, in direzione della scuola.

La richiesta di soccorso è scattata proprio dall'istituto scolastico di via Treviso: sul posto sono intervenute un'ambulanza e i carabinieri di Salò. La 19enne - sotto shock per l'accaduto - è stata trasferita in ospedale a Gavardo, per le cure del caso, e nelle prossime ore sarà ascoltata dai militari, che hanno già avviato un'indagine sull'episodio.

Sulla presunta aggressione gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo: l'attenzione è focalizzata sulla ricerca di riscontri e prove che avvalorino il racconto della giovane studentessa.