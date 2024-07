In vacanza con la famiglia, ucciso da un malore mentre taglia l’erba in giardino

Un uomo di 59 anni, di nazionalità tedesca e in vacanza sul lago d’Idro, è morto stroncato da un malore mentre tagliava l’erba nel giardino della villetta di sua proprietà, nella frazione di Vesta a Idro: ne dà notizia Bresciaoggi.

Stroncato da un malore

Il dramma si è consumato poco dopo le 11: il 59enne, in vacanza con la famiglia, si sarebbe accasciato a terra per un malore, probabilmente dovuto al troppo caldo (in giornata si sono registrati picchi tra i 33 e i 34 gradi). A dare l’allarme è stata la moglie, che ha visto il marito esanime a terra.

Vasta la mobilitazione dei soccorsi, purtroppo senza successo: sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, anche l’elisoccorso. La salma, precipitata in una vicina scarpata, è stata infine recuperata con il supporto dei Vigili del Fuoco. Il caso è chiuso, morte naturale: il 59enne lascia moglie e figli.