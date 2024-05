Precipita dalla ferrata per diversi metri: ragazzo soccorso dall’eliambulanza

Qualcosa è andato storto mentre affrontava la ferrata Fregio, percorso molto impegnativo che si sviluppa su traversi esposti del versante orientale del Lago d’Idro, ed è precipitato per alcuni metri. Coinvolto nella brutta caduta un ragazzo di 28 anni.

L’allarme è scattato verso le 16 di ieri, sabato 4 maggio: il 24enne ha perso la presa ed è caduto, nei pressi dell’attacco della ferrata - a una quota di 490 metri, in territorio di Idro - mentre affrontava un salto di roccia.

Per soccorrere il giovane escursionista sono intervenuti i tecnici della stazione di Valle Sabbia della V Delegazione Bresciana del Cnsas, che si trovavano già nelle vicinanze per un corso di formazione. Dopo aver raggiunto il 28enne, lo hanno messo in sicurezza, stabilizzato e poi calato con la teleferica. Si è alzata in volo anche l’eliambulanza, insieme al personale sanitario del 118, che ha poi trasportato il 28enne alla clinica Poliambulanza di Brescia, dov' è stato ricoverato in codice giallo: le sue condizioni non sarebbero critiche.