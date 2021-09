Precipita dalla ferrata, terribile 'volo' nel lago da 20 metri: salva per miracolo

Perde l’equilibrio e cade nel vuoto, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio: martedì 31 agosto, una turista olandese di 63 anni è precipitata per circa venti metri lungo la "Ferrata delle Sasse" sopra Vesta di Idro, il percorso che si snoda lungo la sponda est dell'Eridio.

L’allarme è scattato verso le 13: la 63enne ha perso la presa ed è caduta nel vuoto, finendo nel lago. Subito il marito, che l’aveva accompagnata all’escursione, si è buttato in acqua e ha riportato la moglie a riva: lì – aggrappata a una roccia – è stata portata in salvo dai Vigili del Fuoco di Bondone-Baitoni. Per soccorrere la donna, si è alzato in volo anche l’eliambulanza, insieme al personale sanitario del 118: è stata portata al Civile di Brescia, dov' è stata ricoverata in codice giallo. Ha riportato solo qualche contusione, le sue condizioni sembrerebbe non essere gravi.



Pare che i due turisti non avessero l'imbragatura adeguata per percorrere la ferrata, che, anche se semplice, presenta alcuni punti pericolosi.