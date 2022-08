Auto si ribalta e rischia di finire nel lago: ragazza salvata dagli alberi

Giovedì mattina, verso le 10.40, una ragazza di 26 anni ha perso il controllo della sua Ford Fiesta in località Vantone di Idro, mentre viaggiava verso nord in direzione di Vesta.

La macchina si è ribaltata su se stessa, finendo poi nella scarpata che declina verso il lago: solo la presenza degli alberi ha impedito che finisse in acqua.

Per i soccorsi è sopraggiunta un'ambulanza dei volontari di Vestone. Per fortuna – nonostante la dinamica spaventosa – la giovane non ha riportato gravi ferite. I rilievi sono stati raccolti dalla polizia locale della Valsabbia.