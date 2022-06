Annega nel lago, la moglie è morta da poco: solo un bimbo di 4 anni

Sono passate ormai quasi 48 ore dalla scomparsa: difficile se non impossibile ritrovarlo in vita. E' il dramma di Hasnain Zeb, 33 anni, il giovane padre di cui si sono perse le tracce dal tardo pomeriggio di sabato. Aveva noleggiato un pedalò, da solo, alla spiaggia Feltrinelli di Desenzano del Garda: il mezzo è stato recuperato intorno alle 18.30 dall'idroambulanza della Croce Rossa, a bordo c'erano ancora gli effetti personali del 33enne scomparso.

Le ricerche

Acquisita l'informazione, la Sala operativa della Guardia Costiera ha inviato in zona due unità navali già in attività, ed è stato richiesto ai Vigili del Fuoco l'invio di un elicottero, dei sommozzatori e di un'altra unità navale. Le ricerche sono proseguite giorno e notte, in acqua e dal cielo, anche con l'utilizzo dei droni. Gli elicotteri hanno scandagliato lo specchio d'acqua da Padenghe a Sirmione, senza trovare traccia dello scomparso. A terra anche il supporto di Carabinieri e Polizia Locale.

La tragedia

Passata anche la domenica, ricerche senza esito, le speranze di ritrovarlo in vita sono ormai pari a zero. Dopo aver abitato per molti anni a Prevalle, nella vicina Nuvolento aveva anche gestito un negozio, Hasnain Zeb si era trasferito in Valtrompia: questo a seguito della morte della moglie, Sunlab Zeb, deceduta lo scorso dicembre a soli 25 anni, per cause naturali. Lasciano un figlioletto di soli 4 anni, ora orfano. Un dramma nel dramma.