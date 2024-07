Mamma e figlio morti nel lago: si cercano risposte nell'autopsia

Una giornata spensierata che si è trasformata in un doppia tragedia: mamma e figlio sono stati inghiottiti dalle acque del Lago di Garda, i loro corpi sono stati trovati a 18 metri di profondità. Per fare luce sulla morte di Hanna Shabratska e di Alex Oleksiy, 52 e 19 anni, è stata disposta l’autopsia.

Originari dell’Ucraina, si erano trasferiti in Italia da un paio d’anni, a poche settimane dallo scoppio della guerra (nel 2022). Vivevano a Vallarsa, in provincia di Trento: qui avevano raggiunto Mauro, il compagno della donna. Era stato proprio lui, martedì sera, a denunciarne la scomparsa.

Stando alle prime ricostruzioni, Hanna e il figlio Alex avevano raggiunto Riva e si erano immersi in acqua a partire dalla spiaggia dei Sabbioni: è qui che le telecamere di videosorveglianza, posizionate in zona, li avevano inquadrati per l’ultima volta. I due erano stati visti mentre entravano in acqua, ma non sono più usciti.

Le ricerche avevano coinvolto tecnici e specialisti dei Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Polizia di Stato, forze dell’ordine e volontari. Fino al tragico epilogo, nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio: mamma e figlio erano al largo della spiaggia dove si erano immersi, tra i Sabbioni e la zona di Punta Lido. A poca distanza l’uno dall’altra, annegati e inabissatI. Le salme sono state recuperate grazie al Nucleo sommozzatori e affidate all’autorità giudiziaria, che ha disposto ulteriori approfondimenti tra cui l’autopsia.