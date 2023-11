Alcol a fiumi e scazzottate: la folle notte di Halloween

Le prime avvisaglie che sarebbe stata una lunga nottata, per volontari e soccorritori del 118, si sono avute già martedì sera a Rezzato, quando alle 18.50, in via Leonardo Da Vinci, è stata soccorsa una donna di 35 anni per intossicazione etilica. Il primo intervento di una lunga serie, e sempre per lo stesso motivo: troppo alcol in corpo, condizioni fisiche instabili. Malesseri che il più delle volte si sono risolti con un breve ricovero al pronto soccorso degli ospedali della città - senza quindi eccessive conseguenze - ma che hanno impegnato non poco il personale sanitario.

Dall'orario dell'aperitivo fino a tarda notte si sono registrati 9 interventi per 'intossicazione etilica', nella maggior parte dei casi chiusi con una breve tappa all'ospedale. Tra loro anche una ragazzina di 16 anni e uno di 17, soccorsi non lontano da un locale di Lonato del Garda.



Parecchie anche le uscite delle forze dell'ordine, chiamate a sedare liti più o meno violente, nella maggior parte dei casi avvenute nelle piazze e vie della movida. In particolare in città: i carabinieri sono intervenuti in via Trieste, a pochi passi da Piazza Arnaldo, per sedare una rissa; mentre un 49enne è stato ricoverato in codice giallo al Civile di Brescia dopo essere stato aggredito in via Lucio Fiorentini.