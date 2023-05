La giustizia ha presentato il conto ai presunti protagonisti della maxi-frode al fisco - stimata tra i 90 e i 100 milioni di euro, con mezzo miliardo di fatture false - che ha coinvolto la famiglia Rossini di Gussago, sotto i riflettori per i milioni (e milioni) di euro nascosti in casa e in giardino (ma anche in freezer, sotto il letto, in cantina). In tutto i Carabinieri e la Guardia di Finanza avrebbero sequestrato più di 15 milioni di euro in contanti.

La decisione del giudice dell'udienza preliminare, è arrivata nella mattinata di oggi, venerdì 12 maggio: i coniugi Giuliano Rossini e Silvia Fornari sono stati condannati a quattro anni di carcere; il figlio della coppia Emanuele Rossini e Marta Fornari, sorella di Silvia, a 3 anni, 10 mesi e 20 giorni, così come Giuliano Carlo Paganotti. Per gli inquirenti erano coinvolti in prima persona nella frode. Per questo, per loro, la pubblica accusa aveva chiesto le pene più pesanti (ridotte di un terzo in quanto con rito abbreviato). Gli altri indagati nell'intricata vicenda, Federico Boschetto, Marco Pesenti, Michele Logiudice, sono stati condannati, rispettivamente a: 3 anni e 1 mese; 2 anni e 8 mesi; 2 anni.

Per gli inquirenti i coniugi Rossini sarebbero stati al vertice dell'organizzazione che avrebbe "stampato" fatture false per oltre mezzo miliardo di euro, con un'evasione fiscale stimata in 93 milioni. Soldi in contanti erano stati sotterrati nel giardino di casa a Gussago, e ancora nelle abitazioni, nei muri, in cantina, nel freezer nella stessa abitazione e in una seconda villetta, a Brione. La scorsa estate le indagini avevano portato all'esecuzione di 27 misure cautelari personali di cui 8 in carcere, 14 ai domiciliari e 5 obblighi di dimora, nonché il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, immobili, veicoli e quote societarie per oltre 93 milioni di euro.