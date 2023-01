Tutto il paese piange la scomparsa di Manuel, morto a soli 44 anni

Gussago piange la scomparsa di Manuel Farina, morto prematuramente all'età di 44 anni. Nato e cresciuto in paese, era un volto noto in Franciacorta (e non solo) per la sua attività lavorativa. Era infatti il titolare di "Garage 11", in via Via Guido Rossa a Cellatica: un'officina specializzata nella riparazione d'auto e moto d'epoca. I motori erano stati da sempre la sua passione, fin da piccolo; una passione che l'aveva spinto a studiare ingegneria meccanica e, infine, a dar vita al progetto di "Garage 11", che, grazie alla sua abilità, l'aveva portato ad avere clienti da gran parte del Belpaese.

Farina lascia nel dolore i genitori Luisa e Moreno, la sorella Consuelo con Amelia, la nonna Elisabetta, la zia Eleonora e suoi tanti e cari amici. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano in Sale, sabato 7 gennaio alle 10.30; il corteo funebre partirà alle 10 dall'ospedale Civile di Brescia. Al termine della messa esequiale, il feretro verrà accompagnato al tempo crematorio di Sant'Eufemia.