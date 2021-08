Precipita dal tetto sotto gli occhi dei colleghi: paura per un operaio

Infortunio sul lavoro in una ditta di materie plastiche in via Mandolossa a Gussago. Lunedì mattina, verso le 11.15, un operaio di 36 anni è precipitato da un tetto sotto gli occhi dei colleghi. Un volo di alcuni metri, ma – fortunatamente – l'impatto col terreno non è stato dei più rovinosi.

I colleghi hanno immediatamente dato l'allarme. É stata inviata d'urgenza un'ambulanza del Sarc di Roncadelle, insieme a una pattuglia dei carabinieri e ai tecnici dell'Ats di Brescia, che dovranno poi accertare il rispetto delle norme di sicurezza all'interno dell'azienda.

Il 36enne è stato caricato sull'autolettiga e portato all'ospedale Civile di Brescia. Da "rosso" l'allarme è poi stato derubricato in un più rassicurante "codice giallo": l'operaio non è in pericolo di vita.