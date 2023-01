Intera villetta divorata dalle fiamme: marito e moglie disperati

Incendio alla Santissima di Gussago. Le fiamme sono divampate intorno alle 19.30 di giovedì in una villa al civico 17 di Via Santissima: il rogo sarebbe stato scatenato, forse, da un corto circuito di un quadro elettrico. Il primo ad accorgersi dell'incendio il padrone di casa, il professor Giuseppe Peroni (da tempo in pensione): era in giardino e ha visto fuoco e fumo, è corso subito a chiamare la moglie Stefania e poi ha allertato i soccorsi.

La villa è inagibile

In pochi minuti sul posto già c'erano i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, oltre ai Carabinieri: l'incendio ha letteralmente divorato la villa, costruita negli anni Sessanta e con ampie parti in legno. Ci sono volute delle ore per domare le fiamme, e i danni sono assai ingenti. Per ovvi motivi, l'abitazione è stata dichiarata inagibile fino a nuovo ordine.

I coniugi Peroni, molto conosciuti in paese, per qualche tempo saranno ospiti del custode della loro proprietà. L'incendio in collina ha illuminato Gussago: in tanti si sono chiesti cosa stesse succedendo. Illeso il padrone di casa, solo lievi ferite - una piccola ustione a una mano - per la moglie.