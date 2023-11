Raffica di furti nelle abitazioni: il paese preso di mira dai ladri

Sarebbero almeno quattro i furti messi a segno tra le 18 e le 20 di ieri, sabato 18 novembre, a Gussago. Le segnalazioni si susseguono sui social, come le denunce. I malviventi avrebbero svaligiato l'abitazione di una coppia di anziani in zona Navezze, una casa della frazione di Sale e ben due appartamenti in viale Italia.

I banditi avrebbero messo a soqquadro le abitazioni, svuotando e ribaltando armadi, cassetti e intere stanze. Nelle case svaligiate sono spariti gioielli, orologi, soldi in contanti, apparecchiature elettroniche: ma il bilancio è ancora provvisorio.

Il paese della Franciacorta è nel mirino delle bande di ladri da giorni: lunedì scorso una casa in zona Sale era stata svaligiata in pieno giorno.

"Non si fermano davanti a nulla: mi hanno portato via tutto, anche i ricordi dei miei genitori defunti. Per me è un grande dolore, uno shock. Mi sono sentita e mi sento tuttora violata nel mio intimo più profondo", aveva scritto sui social la proprietaria dell’abitazione.

Stando al rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria i furti in abitazione sono in aumento in tutto lo Stivale: nel 2022 si sono registrati 134 mila furti in abitazione, il 7,3% rispetto al 2021. Nei primi sei mesi del 2023 sono stati 483.211: 6,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2022.