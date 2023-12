Emergenza furti, case in balia dei ladri: cinque furti in una sola sera

Cinque furti in una sola sera tra Gussago e Cellatica. Lo scrive il Giornale di Brescia: banditi in azione nelle località Piazza, Pomaro e Sale a Gussago, in località Fantasina a Cellatica. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, allertati dai residenti: visto il modus operandi e i tempi stretti dell'agire, non si esclude che si tratti della stessa banda.

Colpi in villa e in appartamento

I ladri avrebbero utilizzato un flessibile a batteria per tagliare le inferriate alle finestre e fare man bassa nelle abitazioni, approfittando dei proprietari fuori casa. In poche ore svaligiate cinque alloggi tra villette e appartamenti: svuotati i cassetti, ribaltati gli armadi, rubati oro, gioielli e soldi in contanti.

È l'ennesimo episodio di queste ultime settimane. Con il sole che tramonta presto, i ladri entrano in azione ancora nel pomeriggio. È una vera e propria emergenza furti, che interessa tantissimi Comuni bresciani. Tra i luoghi più colpiti sicuramente la città e l'hinterland, ma anche Bassa Bresciana e Franciacorta.