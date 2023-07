Studente di medicina raffinava la canapa in garage: "Lo faccio per i malati"

Un laboratorio clandestino adibito alla raffinazione di foglie di canapa per estrarne oli a base di cannabidiolo: è quanto scoperto a Gussago dai carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità di Brescia. Lo aveva realizzato un 50enne del posto, studente di medica, all'interno del garage della propria abitazione: qui sono stati trovati, nascosti in una quindicina di sacchi della spazzatura, più di 60 chili di infiorescenze di canapa. Nella stessa stanza i militari hanno trovato anche diversi litri di prodotto già raffinato sotto forma di olio, infiorescenze immerse in alcol etilico, centinaia di boccette in vetro e flaconi pronti per essere riempiti e venduti.

Gli investigatori ritengono così di aver individuato (e fermato) un mercato illecito di olio di cannabidiolo, noto anche come Cbd: è una sostanza presente nella cannabis sativa (o canapa) che, rispetto al Thc, risulterebbe priva di effetti psicotropi. "Si ritiene - si legge in una nota del Nas - che il prodotto fosse destinato ad essere venduto per finalità terapeutiche, ovvero come un farmaco. Ad acquistarlo, stando ai primi accertamenti, persone di ogni parte d'Italia, alcune delle quali affette da patologie anche severe".

Esercizio abusivo della professione farmaceutica

Sarebbe stata proprio la segnalazione di un familiare di uno di loro a fare il via alle indagini. Quando gli accertamenti degli investigatori hanno rilevato un "consistente commercio online" dell'indiziato, documentando molteplici "sospette spedizioni", l'autorità giudiziaria ha disposto la perquisizione della sua abitazione. "Ulteriori attività investigative - continua la nota del Nas - potranno confermare l'ipotesi accusatoria, oltre che stabilire la sussistenza di altre responsabilità penale del 50enne, in ordine ad un'illecita produzione e vendita di farmaci e all'esercizio abusivo della professione farmaceutica e medica".Â

Ai militari l'uomo avrebbe riferito di averlo fatto solo ed esclusivamente per aiutare i malati. Ma al di là della vendita, considerata abusiva, gli stessi prodotti sarebbero stati immessi sul mercato a prezzi ben superiori rispetto a quelli che si trovano regolarmente in commercio.