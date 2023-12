Il paese ora è più triste: dopo 44 anni ha chiuso lo storico barbiere

Con la fine del 2023 a Gussago si chiude anche un’epoca: quella dei tagli e delle rasature firmate da Renato Gnocchi, storico barbiere del comune della Franciacorta. Le serranda del salone per uomini si è abbassata per sempre sabato 23 dicembre: dopo oltre 44 anni di lavoro, per il titolare è arrivato il momento di godersi la meritata pensione.

Un salone d’altri tempi, aperto in via Richiedei nel lontano 1979: insieme al fratello, andato in pensione qualche anno fa, Renato Gnocchi ha tagliato i capelli a generazioni di gussaghesi. In paese fanno tutti fatica a crederci, ma lascerà per sempre le sue forbici.

Il suo negozio era un punto di incontro e riferimento per tanti, ai quali apriva le porte del suo salone anche solo per scambiare due chiacchiere. “Una brava persona, buona e disponibile” si legge sulla pagina social del paese dopo che si è diffusa la notizia della chiusura dello storico salone.