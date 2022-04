Padre separato in fuga con i figli di 7 e 12 anni: ricercato in tutta Europa

Avrebbe ricucito i rapporti con i figlioletti - un maschio di 7 e una femmina di 12 anni - e, una volta riconquista la loro fiducia, si sarebbe fatto aprire la porta della casa di Gussago - dove vivono con la madre - convincendoli a seguirlo. Ora l'uomo - un 50enne marocchino - è ricercato dalle autorità italiane e internazionali per aver sottratto i due minori alla ex moglie.

Un incubo che si ripete per la donna: già nel 2019 il 50enne aveva 'rapito' i figli, portandoli all'estero. Li aveva trovati l'Interpol, due anni più tardi, in Francia. Nei confronti dell'uomo era quindi scattato il divieto di avvicinarsi ai bambini. Un provvedimento che lui ha evidentemente ignorato: ha comunque trovato il modo per riallacciare i rapporti, scrivendo delle mail alla figlioletta maggiore. Non solo: "Si avvicinava alla bambina, la aspettava fuori da scuola. Non so cosa stia pensando di fare, non so dove sia e nemmeno che cosa abbia detto ai figli. Sono preoccupatissima", ha detto all'Ansa l'ex moglie.

La donna non ha notizia dei bimbi da sabato: quando è rincasata dal lavoro, si è accorta che non erano più in casa ed erano spariti pure i loro passaporti. Immediatamente è corsa dai carabinieri di Gussago per denunciare l'accaduto ed è scattata una segnalazione dell'uomo alle autorità europee. Il - fondato - timore della donna è che l'ex marito abbia già lasciato l'Italia. Paure che trovano riscontri nell'analisi dei tabulati telefonici: il cellulare del 50enne risulterebbe essere fuori dall'Italia.