L'azienda dolciaria degli orrori: sporcizia e lavoratori senza protezioni anti-covid

Lavoratori in nero e mancanza di norme igienico-sanitarie: multe salate per un'azienda dolciaria.

Giovedì mattina i carabinieri di Gussago, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) ed il Nucleo Ispettorato del lavoro (NIL), hanno proceduto al controllo di un’azienda dolciaria nel comune di Gussago.

I controlli hanno portato alla luce una serie di irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario e di violazioni delle normative sulla situazione contrattuale dei dipendenti.



L'azienda ha ricevuto una sanzione di circa 8.000 euro, oltre a quella per la presenza di lavoratori in nero, ed è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale. I militari hanno multato anche alcuni dipendenti per mancanza di dispositivi di protezione individuale anti-covid.