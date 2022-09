Perde il controllo dell'auto e si ribalta: ragazza portata alla Poliambulanza

È stata portata alla Poliambulanza di Brescia, ricoverata in codice giallo, la 31enne al volante dell'auto che – nella notte appena trascorsa – si è ribaltata lungo via Caporalino a Gussago.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Stradale, poco dopo le 2 la giovane ha perso il controllo del veicolo all'altezza del ristorante cinese "Mi Sushi". Scattato l'allarme al 112, sul posto sono stati inviati per i soccorsi una squadra dei vigili del fuoco di Brescia e i volontari della Croce Rossa di Cellatica-Gussago.

Una volta stabilizzata sulla barella, è stata caricata sull'ambulanza e portata nel nosocomio cittadino: serie le lesioni riportato nello schianto, ma – per fortuna – le sue condizioni non preoccupano i medici.