Esce dal proprio Comune, ma solo per spacciare: in manette al supermercato

Giovane trovato in possesso di 100 grammi di hashish

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Gussago hanno proceduto al controllo di un 35enne di Brescia (già noto per i suoi precedenti), che, alla vista dei militari, entrava velocemente all’interno di un supermercato.

Raggiunto poco dopo, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione, visto che non sapeva dare spiegazioni sulla sua presenza fuori dal Comune di residenza. E' stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish e di 2800 euro in contanti, probabile ricavo dell’attività di spaccio.

Colto così in flagranza di reato, il 35enne è finito in manette. Dopo aver trascorso una notte in camera di sicurezza, il giudice del Tribunale di Brescia ne ha convalidato l’arresto.