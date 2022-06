Pilota si diverte a passare in picchiata sui tetti delle case: paura in paese

Le immagini parlano chiaro e fanno comprendere alla perfezione gli istanti di paura vissuti dai residenti del quartiere Pratolungo di Gussago. Affacciati alle finestre delle loro abitazioni, martedì sera, hanno assistito al volo radente di un velivolo ultraleggero. L’aereo avrebbe sorvolato a bassissima quota - e per ben tre volte - il viale residenziale.

Una manovra di precisione - ma anche pericolosa - che non sarebbe stata dettata da un’emergenza, ma eseguita volontariamente: il pilota avrebbe sfiorato i tetti delle case per quello che, in gergo, viene chiamato "inchino" (con la Costa Concordia di Schettino non finì benissimo).



Più che meraviglia, ha però scatenato il panico tra gli abitanti: per alcuni momenti hanno temuto che il velivolo precipitasse sulle loro case. Qualcuno è comunque riuscito a immortalare l’acrobazia: proprio dal quel video potrebbero essere ricavate informazioni utili per identificare l’aereo e risalire poi al pilota.

Sulla vicenda sarebbe infatti stata aperta un’inchiesta: il Top Gun (si fa per dire) franciacortino rischia una denuncia, oltre al ritiro del brevetto di volo.