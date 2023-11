"Una persona di rara riservatezza, correttezza e capacità di ascoltare ed aiutare”, si legge tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di Guido Madona. A Urago d’Oglio, paese che aveva guidato per cinque anni, lo conoscevano e apprezzavano tutti, e non solo per l’impegno profuso come sindaco dal 2004 al 2009. Madona era un volto noto anche dell’associazionismo locale; collaborava con numerose realtà ed era sempre in prima fila quando c’era da dare una mano, partecipando attivamente a tutte le manifestazioni e agli eventi della cittadina della Bassa.

Si è spento domenica 12 novembre, all’età di 77 anni, lasciando nel dolore i figli Satia, Mattia e Nico, i nipoti Riccardo, Federico ed Emma, i fratelli e le sorelle. La triste notizia si è subito diffusa tra i cittadini di Urago, e tante sono state le manifestazioni di affetto rivolte ai familiari dell’ex primo cittadino, poi anche consigliere di minoranza. Tutti lo ricordano per la sua generosa disponibilità, la proverbiale pazienza e la pacatezza. Appassionato di storia e di fotografia, i suoi scatti hanno immortalato gli avvenimenti più importanti di Urago. La sua partecipazione attiva nella sezione dell’Anpi e nell’associazione "Al Castelaro" testimoniano ancora il suo impegno per la comunità.

La casa del commiato Mombelli di Chiari ospita la camera ardente. La veglia di preghiera avrà luogo oggi, lunedì 13 novembre, alle 19, mentre le esequie saranno celebrate alle 15 di martedì 14 novembre nella chiesa parrocchiale del paese.