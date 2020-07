Furioso incendio nell'azienda chimica: è crollata una parte dell'edificio

Un furioso incendio è divampato giovedì mattina alla Dico srl (Decoloranti industria cosmetica) di Guidizzolo: fortunatamente nessun ferito ma sono ingenti i danni alla fabbrica, ancora da quantificare (anche se si sospetta un conto salatissimo, forse da centinaia di migliaia di euro). E' crollata anche una parte dell'edificio, subito dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco.

La produzione dunque sarà interrotta fino a nuovo ordine. Per motivi di sicurezza è stata fatta evacuare anche l'azienda confinante. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 9: sul posto si sono precipitate ben sette squadre dei pompieri, arrivati anche dalla provincia di Brescia, con il supporto di due ambulanze di Soccorso Azzurro.

L'incendio divampato dal magazzino

Sono in corso i dovuti accertamenti per risalire alle cause dell'incendio. L'azienda si occupa di trattamenti chimici, con materiali altamente infiammabili: il rogo è divampato nel magazzino, con le fiamme che hanno rapidamente invaso i locali, danneggiato i muri e la copertura, fino a far crollare parte dell'edificio. In cielo si è levato un denso fumo nero: si stanno verificando anche eventuali danni ambientali.