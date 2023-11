Lago di Garda: cade dalle scale in casa, ex sindaco batte la testa e muore

Lago di Garda. Il dramma si è consumato mercoledì sera nella sua abitazione di Caprino Veronese: Guerrino Coltri, 76 anni, ex sindaco di Ferrara di Monte Baldo ed ex assessore a Caprino, è caduto dalle scale e ha battuto la testa, morto sul colpo per l’accaduto. All’arrivo dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

La salma è stata ricomposta e già consegnata alla famiglia: il funerale sarà celebrato giovedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Caprino. Storico militante di Forza Italia, era stato vicesindaco e assessore a Caprino Veronese, poi sindaco (dal 1999 al 2004) e vice a Ferrara di Monte Baldo, e ancora consigliere comunale fino allo scorso anno. Geometra in pensione, era un professionista stimato e apprezzato.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

Così l’amministrazione comunale in una nota firmata dal primo cittadino Carla Giacomazzi: “La comunità di Ferrara di Monte Baldo piange la scomparsa dell’ex sindaco Guerrino Coltri, uomo saggio che aveva sempre una visione lungimirante, un sindaco che ha sempre creduto nell’impegno civico. A nome mio, dell’amministrazione e di tutta la comunità formulo le più sincere condoglianze alla moglie Giuseppina e ai figli Davide e Massimo”.