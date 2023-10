Guardate com'è ridotto il guardrail: la vita di Marco poteva essere salvata?

Ecco le condizioni delle barriere di protezione nel tratto di Provinciale dove è precipitato il camion guidato da Marco Frassi. Non solo sono deteriorate, ma non sarebbero neppure conformi alla normativa vigente

"Sei il mio eroe", si legge nella lettera che sbuca tra i mazzi fiori deposti nel punto esatto della Provinciale 510 del Sebino, a Marone, dove Marco Frassi è morto in un terribile incidente stradale. Ed è proprio compiendo un gesto eroico che il 50enne di Pisogne è deceduto, nella mattinata del 21 settembre scorso: aveva sterzato verso destra all’uscita della galleria Trentapassi, per evitare il frontale con una Nissan Micra che si era trovato di fronte all’improvviso e tentare così di salvare chi era a bordo dell’auto. Una manovra istintiva, ma di grande coraggio, che ha pagato con la sua vita: le barriere di protezione non hanno retto e il mezzo pesante (vuoto) è caduto per decine di metri nel precipizio sottostante.

Barriere arrugginite e pericolanti

Ed è anche sull’inadeguatezza di quelle barriere, posate negli anni '70 e mai più sostituite o nemmeno rinforzate, che si concentrerebbe l’attenzione degli inquirenti (si indaga, come da prassi, per omicidio stradale). Proprio nelle scorse ore la polizia stradale di Iseo, che si è occupata di tutti gli accertamenti del caso, ha inviato la ricostruzione dell’accaduto alla Procura. E tra gli atti sarebbero finiti anche alcuni documenti che proverebbero il cattivo stato in cui versa la ringhiera - per circa 150 metri - il cui scopo sarebbe proprio quello di contenere i veicoli all’interno della carreggiata in seguito a uno sbandamento o all’impatto con altri mezzi.

Non serve aguzzare la vista per accorgersi che le protezioni non solo sono preda dell’incuria e del degrado: non rispetterebbero nemmeno le normative vigenti in materia (il regolamento UE 305/2011). Lo vedete chiaramente nel video che abbiamo girato nelle scorse ore: sono completamente arrugginite, traballanti, in alcuni punti piegate; in altri addirittura rotte e sostituite con delle assi di legno.

Guardrail non a norma, la conferma della Provincia

La conferma della totale inidoneità della protezioni arriva addirittura dalla Provincia di Brescia, l’ente competente di quel tratto stradale e a cui spetta quindi occuparsi dei lavori di manutenzione: "Il parapetto installato non segue la normativa vigente in materia di barriere”, ci spiega Enrica Savoldi, funzionario tecnico dell’ufficio affari generali strade e trasporti della Provincia di Brescia. "Tecnicamente non si può neanche definire guardrail, perché non lo è sotto il profilo normativo: è un parapetto che risale all’epoca in cui è stata costruita la strada e non è mai stato oggetto di manutenzione, né di sostituzione".

Una recinzione inadatta, quindi, a contenere il rischio di fuoriuscita dei tanti veicoli in transito sulla principale arteria che collega la città al Sebino e alla Valcamonica.

Chi è responsabile della morte di Marco?

Possibile che in tutti questi anni nessuno si sia reso conto della sua inadeguatezza e nulla sia stato fatto per mettere in sicurezza anche quel tratto di Provinciale, che è l’unico in cui non sono state sostituire le vetuste barriere protettive? Eppure, all'inizio dell'estate, proprio in territorio di Marone e Vello il settore Strade e Viabilità del Broletto aveva effettuato lavori di manutenzione del ponte al km 30+3670 e altri interventi erano stati fatti all’interno delle gallerie di Iseo e Pisogne.

"Fino al tragico incidente di settembre in quel tratto non c’erano state segnalate criticità di rilievo: abbiamo dato quindi la priorità ad altri interventi sia sulla stessa strada che su altre dove l’incidentalità era maggiore. È ovvio che quanto accaduto ha messo in luce l’urgenza di intervenire per sostituire il parapetto esistente con barriere di protezione che siano a norma”, conclude Savoldi.

La magistratura dovrà ora accertare le responsabilità e capire, attraverso apposite perizie, se la presenza di un guardrail a norma avesse potuto evitare che il camion guidato da Marco Frassi piombasse nel vuoto per circa 60 metri. Una cosa è certa: con quella sterzata che ha spezzato la sua vita, il 50enne di Pisogne non ha salvato solo il ragazzo che era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente. Spingendo la Provincia a mettere in cima alla lista delle priorità la sostituzione di un parapetto pericolante e fatiscente probabilmente ne salverà tante altre.