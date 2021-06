Uccisi dal motoscafo: le richieste della difesa fanno slittare i funerali

Mancano davvero pochi giorni prima di poter salutare Greta e Umberto, per l'ultima volta: sarebbero infatti ancora in corso gli ultimi accertamenti medico-legali, in particolare sulla salma della ragazza, 25 anni, come richiesto dalla difesa dei due manager tedeschi, di circa 50 anni, accusati di duplice omicidio colposo e omissione di soccorso. Il nodo gordiano della questione, infatti, è se Greta Nedrotti poteva essere salvata: era infatti ancora viva quando è stata sbalzata in acqua probabilmente dal contraccolpo seguito dallo schianto con il motoscafo Riva Aquarama guidato dai turisti tedeschi. Per Umberto Garzarella, invece, niente da fare fin da subito: è morto sul colpo.

Ultimi approfondimenti prima dei funerali

La difesa degli accusati di omicidio ha chiesto inoltre approfondimenti tossicologici sulla giovane, ma che al di là del quasi certo esito negativo non dovrebbero incidere più di tanto sul prosieguo e sull'esito delle indagini. La tragedia, ricordiamo, si è consumata il 19 giugno scorso, in tarda serata, tra il golfo di Salò e il porto di Portese. Greta e Umberto erano a bordo di un gozzo in legno che sarebbe stato travolto dal motoscafo dei tedeschi.

Cosa è successo quella sera

I due turisti hanno riferito di non essersi accorti di nulla, pensavano fosse un tronco o uno scoglio: sono tornati al rimessaggio, inquadrati dalle telecamere, e poi sarebbero andati ancora in centro per bere un paio di birre, ma si sarebbero sentiti male rifiutando comunque il ricovero. Il giorno successivo, la tragica scoperta: il corpo senza vita di Garzarella, ancora sulla barca, e quello di Greta recuperato a un centinaio di metri di profondità.

In attesa del nulla osta per funerali e sepoltura, come detto le indagini proseguono senza sosta e sono annunciati ulteriori approfondimenti. Non si esclude a questo punto anche una perizia cinematica, che permetterebbe di ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto quella sera: dalla velocità alla posizione delle barche. Si vedrà.