Sono lacrime mai asciugate: due anni senza Greta e Umberto

Hanno perso la vita insieme, mentre trascorrevano una sera d’estate tra il golfo di Salò e Portese: il gozzo su cui si trovavano Greta Nedrotti, 25 anni, e Umberto Garzarella, 36, venne travolto e squarciato da un motoscafo Riva Acquarama con a bordo due 52enni tedeschi.

Una data, quella del 19 giugno del 2021, rimasta impressa nella memoria di tanti, come le storie dei due giovani gardesani strappati alla vita e all’affetto di familiari e amici davvero troppo presto.

"Una triste ricorrenza che non potremo mai dimenticare. Una bellissima notte d'estate di luna piena, spensierata e piena di gioia, che ha avuto un triste ed incredibile epilogo per la nostra Greta ed Umberto. In quella notte la vita dei nostri Angeli veniva tragicamente interrotta”, scrivono sui social i familiari di Nedrotti che proprio alle 20 di oggi, lunedì 19 giugno, si ritroveranno nella chiesa monumentale di Sant’Andrea di Toscolano Maderno per "onorare il loro sacrificio e ricordare i nostri angeli".

Una cerimonia privata, riservata ad amici e parenti, come quella che fissata tre ore prima al convento dei frati Cappuccini di Barbarano per ricordare Umberto.

Preghiere e ricordi, lacrime e silenzio dopo le polemiche successive al ritorno in libertà di Patrick Kassen, il turista tedesco che era sul motoscafo Riva insieme al connazionale Christian Teismann. Entrambi sono stati condannati (4 anni e sei mesi il primo; due anni e 11 mesi il secondo) per naufragio e omicidio colposo e hanno recentemente annunciato di voler ricorrere in appello.

Nel frattempo prosegue il cammino del disegno di legge - voluto da amici e familiari delle due vittime - per introdurre il reato di omicidio nautico e lesioni personali: approvato lo scorso 21 febbraio al Senato, non è ancora passato dalla Camera dei deputati.

Umberto Garzarella, 36 anni, era titolare del Centro assistenza caldaie Garzarella, aperto a Salò dal 1996 e affiliato Immergas. Greta Nedrotti, 25 anni, abitava a Toscolano Maderno: era iscritta alla facoltà di Economia a Brescia, studiava per la magistrale quando il 19 giugno di due anni fa è morta nel tragico incidente nautico insieme al suo fidanzato.