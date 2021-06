Il video shock dei tedeschi dopo l'incidente: uno dei due cade in acqua

Non c'è solo la foto pubblicata dalla Bild, in cui i due manager tedeschi indagati per duplice omicidio colposo e omissione di soccorso vengono immortalati mentre brindano a champagne: il Giornale di Brescia ha reso pubblico anche il video delle telecamere di videosorveglianza del rimessaggio nautico in cui i due 50enni stavano lasciando la barca la sera della tragedia, quando tra Salò e Portese hanno perso la vita la 25enne Greta Nedrotti e il 37enne Umberto Garzarella.

Il video dell'arrivo dei turisti al rimessaggio

Nel video si vede l'arrivo del motoscafo Aquarama con cui i due turisti avevano appena solcato le acque: sono passate da poco le 23.30, Greta e Umberto a quell'ora sarebbero già morti, di sicuro lo schianto tra le barche c'è già stato. Le immagini ritraggono il proprietario del motoscafo (quello che si sarebbe rifiutato di fare l'alcol test) che scende dal natante, e l'amico che era con lui (che invece l'alcol test, con prelievo di sangue, l'ha fatto ma è risultato negativo) che invece rimane a bordo.

Fa fatica a stare in piedi: barcolla e cade in acqua

L'uomo barcolla, visibilmente alterato: fa fatica a stare in piedi e infatti pochi attimi più tardi perde l'equilibrio e finisce in acqua. Non è chiaro cosa sia successo dopo, se davvero (come avrebbero riferito alcune testimonianze) i due tedeschi sarebbero andati a bere un altro bicchiere. Come già detto dal loro legale, l'avvocato Guido Sola di Modena, non si sarebbero accorti di nulla, convinti di aver colpito un tronco o uno scoglio. Purtroppo è chiaro quello che è successo prima: il motoscafo Riva che sfonda il gozzo in legno di Garzarella, il 37enne muore sul colpo, la ragazza finisce in acqua e verrà ritrovata solo il giorno dopo, a quasi 100 metri di profondità.