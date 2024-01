Uccisero Greta e Umberto con la loro barca: "Chiediamo perdono"

Quattro anni e 6 mesi a Patrick Kassen, 2 anni e 11 mesi a Christian Teismann: la corte d’appello di Brescia ha confermato le condanne inflitte in primo grado ai due turisti tedeschi, per le accuse di omicidio colposo e naufragio colposo. Nessuno sconto di pena: rigettate in pieno le richieste della difesa che aveva chiesto l’assoluzione dei due imputati.

La sera del 19 giugno del 2021 , i due turisti tedeschi avevano travolto e ucciso con un motoscafo Riva la 25enne Greta Nedrotti e il 36enne Umberto Garzarella, fermi al largo di San Felice sul gozzo di proprietà di Garzarella.

Per i giudici che li avevano condannati in primo grado Kassen (che era alla guida del motoscafo Riva che travolse la coppia gardesana) e Teismann (il proprietario della barca) erano in stato di ebbrezza e avrebbero navigato a una velocità di quasi 20 nodi, ben oltre il limite consentito sul lago in notturna (5 nodi).

Teismann ha voluto prendere la parola nel corso dell’udienza di oggi ( venerdì 19 gennaio) prima che la corte entrasse in camera di consiglio per decidere. “Voglio che sappiate che il signor Kassen e io vogliamo chiedere perdono”, ha detto il manager tedesco. Pubbliche scuse che non sono bastate a convincere la corte a ridurre la condanna.