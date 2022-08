Stroncata dalla malattia, a soli 55 anni: il paese piange la consigliera dal cuore grande

Sorridente e sempre al lavoro per la sua comunità. Così Graziella Baresi viene ricordata a Mairano, paese della Bassa dove ha sempre vissuto. Una donna dal cuore grande, che tutti conoscevamo e amavano per la generosità sconfinata e il costante impegno per gli altri. Si è spenta nei giorni scorsi: stroncata, a soli 55 anni, da un bruto male contro il quale combatteva da tempo. Una malattia che ha cercato di sconfiggere fino all'ultimo, lottando silenziosamente e senza mai perdere il sorriso.

L'ultimo commosso saluto

Le sue condizioni sono precipitate la scorsa settimana, all'improvviso, senza lasciarle scampo. La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa rapidamente gettando nello sconforto tantissime realtà di volontariato del paese e non solo. Decine persone, lunedì pomeriggio, hanno gremito la chiesa parrocchiale di Mairano per darle l'ultimo saluto e far sentire la vicinanza ai familiari della donna che lascia nel dolore il marito e due figlie.

Consigliera e instancabile volontaria

Classe1969, dal maggio del 2019 sedeva tra i banchi del consiglio comunale prima tra le fila della maggioranza, poi tra quelle dalla minoranza. Insieme ad altri compaesani aveva fondato il Gruppo Volontariato Primavera ed era stata impegnata come operatrice socio sanitaria in una cooperativa sociale. Volontaria instancabile: faceva parte della Pro Loco, era un punto di riferimento del gruppo locale Trattur Vecc. Non solo: dava una mano in parrocchia e collaborava assiduamente con il centro diurno per gli anziani.

"Vogliamo ricordarti così: sorridente e sempre al lavoro. Siamo sicuri che anche da lassù ci darai sempre una mano", si legge sulla pagina Facebook di una delle tante realtà associative con cui Graziella collaborava. "Sempre sorridente, sempre al lavoro: si faceva in quattro per farti un piacere", ricorda un'amica.