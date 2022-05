Colpo di fortuna in edicola: gratta&vinci da 100.000 euro

Moglie e marito, hanno fatto un salto nell'edicola di fiducia, proprio in centro al paese, e ne sono usciti con 100.000 euro. Un sabato mattina decisamente memorabile quello vissuto da una coppia di Mairano, moglie e marito, clienti abituali dell'edicola di Monica Renica, in piazza Europa. Lo racconta il quotidiano Bresciaoggi.

Il prezioso tagliando fa parte della serie «Mini Portafortuna», del costo di 2 euro. Dopo averlo acquistato, i due sono usciti dall'edicola-tabaccheria e si sono fermati all'esterno per grattarlo. Dopo avere visto apparire la fragolina in corrispondenza della scritta "100.000 euro", i due sono tornati dalla titolare per far controllare il biglietto, ed hanno avuto conferma della maxi vincita.

Felicissima la titolare, ma ancor di più la fortunata coppia. I due sono residenti in paese, ma le loro generalità non sono state rese note.