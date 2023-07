Grandine come pesche: alberi caduti, allagamenti, auto e tetti devastati

L’onda lunga del maltempo è tornata a sferzare il Bresciano. Stavolta forse anche più violenta, sicuramente più estesa: ha colpito ancora una volta la Valcamonica, ma ve ne sono tracce lungo tutto l’arco prealpino. Solo forte vento e temporali di lieve entità nella fascia più a sud, fino alla pianura. In valle, invece, le immagini sono impressionanti: tra Angolo Terme, Borno, Esine e Ossimo, solo per citare alcuni paesi, è caduta grandine di dimensioni notevoli. Alcuni chicchi sono diventati grappoli per la loro intensità, altri ne sono caduti grandi come pesche.

La conta dei danni è ancora in corso: presto per parlare di una scia di devastazione, ma gli effetti si vedono. Dove la grandine è caduta grossa, sono state danneggiate le auto in sosta – la carrozzeria, parabrezza e finestrini sfondati, etc – e distrutti coppi e coperture: il vento ha steso piante e alberi sulle strade, sotto attento monitoraggio la situazione di fiumi e torrenti, soprattutto per quel che riguarda i detriti. Sul lago d'Iseo giovedì alle 8 era ancora chiusa (per sgombero alberi caduti) la litoranea tra Sale Marasino e Sulzano.



La perturbazione in provincia

La perturbazione come detto si è fatta sentire, eccome, anche nel resto della provincia. Spostandosi verso sud, la furia della tempesta si è concentrata in particolare sull’Alto Garda, da Salò in su: i residenti riferiscono di forte vento e grandine, con danni in ordine sparso (anche sulle strade, dove ci sono alberi caduti). Alberi caduti a causa del vento anche in Valsabbia: più intensa la perturbazione nell’alta valle (ha grandinato salendo verso Bagolino e poi in Trentino).

Vento forte e tanta pioggia anche a Brescia e nell’hinterland cittadino, fino a Castelmella, Gussago e oltre: qualche tetto o copertura danneggiati, qualche albero e rami abbattuti o sradicati. Danni importanti anche superato il confine: nel Lecchese, nella Bergamasca e soprattutto in Veneto, dove alcune zone sono state letteralmente devastate dalla grandine. Il peggio sembra passato, almeno per ora: in giornata sono attesi locali fenomeni temporaleschi in zona alpina e prealpina, anche se dirottati più a nord, verso Valtellina e Trentino.