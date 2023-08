Eccezionale grandinata: le strade sembrano ricoperte di neve

Annunciato dalle previsioni meteo, non si è fatto attendere il maltempo previsto nella serata di giovedì appena oltre i confini bresciani, sul Sebino e nelle valli bergamasche, in alcune zone della Valcamonica. È però soprattutto in provincia di Bergamo che i temporali hanno fatto danni e creato disagi.

Grandine come neve

In diverse località si segnalano alberi caduti e rami spezzati, allagamenti in ordine sparso: problemi alla circolazione sulla Strada provinciale 49bis a causa di uno smottamento. I fenomeni temporaleschi si sono scatenati ad alta intensità a livello locale. Grandine come neve a Isola di Fondra, in Val Brembana: per ripulire le vie sono scese in strada le ruspe. Lo testimoniano le foto e il video (che vi riproponiamo) pubblicati dal consigliere comunale Felice Midali.

E potrebbe non essere ancora finita: la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di livello arancione in gran parte della Lombardia e per tutta la giornata di venerdì 4 agosto. Nel Bresciano temporali attesi in tarda mattinata, nel pomeriggio e in serata.