Violenti temporali in arrivo al Nord: rischio grandine grossa e supercelle

Una forte perturbazione è in arrivo martedì sul Nord Italia, in serata verso le 20 nel Bresciano: "Un cavo d'onda si avvicina da ovest determinando un incremento della ventilazione dai quadranti sud occidentali in quota e di conseguenza un aumento delle vorticità – scrivono gli esperti di ZenaStormChaser –. L'energia disponibile alla convezione sarà elevata e favorirà lo sviluppo di sistemi molto organizzati con possibilità di grandine di grosse dimensioni (5cm)".







Fenomeni estremi potrebbero interessare anche il Bresciano, occhi puntati sul basso Garda. Per quanto riguarda Lombardia e Piemonte, temporali "si formeranno inizialmente sulle Alpi occidentali per poi traslare verso nord est potenziandosi – si legge ancora ZenaStormChaser –. Il livello 2 è stato emesso per rischio grandinate di medio grosse dimensioni e supercelle, non sono attesi fenomeni vorticosi. Le province più colpite saranno quindi il Torinese, l'Astigiano settentrionale, Vercellese, Novarese e Comasco".

Altra zona a rischio sarà il Nord-Est, dove il passaggio temporalesco prediligerà le aree alpine e prealpine, "possibile scodata – conclude ZenaStormChaser – in serata tra Veronese, alto Mantovano, Vicentino e Trevigiano, dove sussistono le condizioni per fenomeni supercellulari. Energia in gioco elevata con picchi di 2000j/Kg e di conseguenza sono favorite grandinate di medio grosse dimensioni".