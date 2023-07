Grandine, allagamenti, alberi caduti: il maltempo flagella il Bresciano

Vento, grandine, pioggia battente, danni e disagi: è il bilancio della cella temporalesca che mercoledì sera si è scatenata sul Bresciano. Il maltempo annunciato non ha risparmiato gran parte del territorio della provincia, concentrando però la sua furia (e la grandine) in alcune zone specifiche: in particolare il Sebino, la Franciacorta e l'Ovest bresciano, il Basso Garda e parte della Valsabbia.

Più di 30 interventi dei pompieri

Foto e video postati in quantità sui social ne sono viva testimonianza. Ma si contano anche decine di interventi ad opera dei Vigili del Fuoco, almeno una trentina in poche ore, nella notte. Il comando provinciale, in una nota, riferisce di interventi nei paesi di Padenghe, Moniga, Polpenazze, Salò, Soiano, Manerba: questo per strade interrotte da smottamenti, alberi caduti e allagamenti. Coinvolti anche Comuni della periferia e della zona ovest di Brescia.

La grandine in provincia

La grandine è caduta forte sul Sebino: a Sulzano, Marone e Iseo si sono raccolti chicchi di ghiaccio grandi come uova. Grandine di dimensioni considerevoli anche a Nave e Sarezzo: il cielo ha fatto danni anche in Valsabbia, a Gavardo e Prevalle. È caduta grandine anche in tutta la Valtenesi, e come non se ne vedeva da anni (in zona l'ultima grandinata "seria" fu nell'agosto del 2019).

La conta dei danni è tutta da inventariare. Al di là di smottamenti, alberi caduti e allagamenti, ci sarebbero state anche rotture di coppi e coperture o di vetri e parabrezza di automobili: da verificare i danni a coltivazioni, vigneti e uliveti. Forte grandine e disagi anche nella Bergamasca. Ma non come il disastro accaduto in Veneto, da Padova a Venezia: grandine grossa come arance, tetti sfondati, automobili danneggiate, pure qualche ferito.