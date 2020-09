Violento temporale: cantine allagate, strade sommerse dalla grandine

Un violento temporale ha colpito la zona del Basso Garda nella notte di mercoledì, verso le 22. Il comune più colpito è stato Desenzano, dove si è abbattuta anche un'intensa grandinata che ha letteralmente sommerso strade e giardini.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco anche per cantine allagate e smottamenti. In via Silva è caduto un grosso albero, un muro di contenimento è inoltre crollato in viale Cavour e i detriti hanno danneggiato in modo gravissimo tre auto.