Ritrovamento shock: dal canale riaffiora il cadavere di una donna

Il cadavere di una donna è stato ritrovato martedì mattina nella roggia Gambara a Gottolengo, non lontano dal ponte di Via Luigi Cadorna: dai primi accertamenti pare si sia trattato di un gesto volontario. L'allarme è stato lanciato in mattinata dai familiari della donna: il corpo ormai senza vita è stato individuato intorno alle 11.

Sul posto la Polizia Locale e i Carabinieri di Verolanuova, a cui sono stati affidati i rilievi, oltre ai Vigili del Fuoco, all'automedica e un'ambulanza dell'Anc Valle del Chiese, postazione di Gambara. La salma è stata ricomposta e sottoposta ai dovuti accertamenti medico-legali: presto verrà riconsegnata alla famiglia.