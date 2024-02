La famiglia esce, i ladri entrano in casa: "Si sono presi anche i ricordi di mio padre"

Le giornate si allungano, ma non cessa l’emergenza furti, anche perchè i ladri non esitano a colpire anche in pieno giorno. Dopo i furti avvenuti a Padenghe e Castrezzato, mentre i proprietari erano usciti per andare a lavorare, nel pomeriggio di domenica 25 febbraio un episodio analogo si è verificato della Bassa Bresciana.

Nel mirino una casa del villaggio Don Pietro Merigo di Gottolengo. I proprietari, dopo pranzo, erano usciti per concedersi una passeggiata a Desenzano del Garda e il ladri sono entrati in azione. "Siamo stati via delle 15 alle 19 - ci racconta la vittima del furto -, quando siamo rientrarti abbiamo trovato la porta forzata e la casa a soqquadro".

I vicini non si sarebbero accorti di nulla e non avrebbero nemmeno scorto movimenti sospetti. "Ci hanno svaligiato la casa, portando via tutto. Si sono presi anche i ricordi che mia mamma custodiva di mio padre, mancato 24 anni fa - conclude il proprietario di casa -. Queste persone continuano imperterrite nei loro furti e noi cittadini restiamo impotenti ad assistere".