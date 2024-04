Il tetto va a fuoco: notte di paura alla casa di riposo

Fiamme, fumo, spavento, ma nessun ferito o intossicato. È stata una notte di paura quella vissuta, tra giovedì 18 e venerdì 19 aprile, alla residenza per anziani Fondazione Cami Alberini di Gottolengo. Un parte del tetto della struttura ha preso fuoco, per cause da chiarire. Il rogo si è sviluppato nella zona che ospita le persone affette da Alzheimer (in tutto una ventina), interessando la porzione di copertura soprastante il salone, quindi ben lontano dalle camere da letto.

A capire quanto stava accadendo è stata l’ausiliaria del turno di notte: si è accorta del fumo proveniente da un angolo dell’ultimo piano. Nel frattempo si è attivato l’impianto antincendio "e la macchina dei soccorsi si è esemplarmente attivata come da manuale. Grazie a coloro che sono intervenuti prontamente senza arrecare alcun disagio ai nostri cari ospiti", si legge nella nota diramata dalla fondazione.

Sul posto sono sopraggiunte diverse quadre dei vigili del fuoco: i pompieri hanno arginato le fiamme evitando che si propagassero alle stanze. Gli ospiti della zona Alzheimer sono stati trasferiti temporaneamente in un'altra zona della rsa: cessata l’emergenza, hanno potuto fare ritorno nelle proprie camere. Sul posto anche i carabinieri e alcune ambulanze inviate in via precauzionale. Solo un grande spavento, per fortuna: come detto nessuno è rimasto ferito o intossicato. Contenuti i danni: la porzione di copertura interessata dalle fiamme è infatti già stata sistemata.