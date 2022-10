Ustioni al volto e al torace: estetista portata al Civile in eliambulanza

Nella mattinata di ieri, giovedì 27 ottobre, un'estetista di 53 anni è stata portata in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dopo essere rimasta ustionata al volto e al torace mentre stava lavorando con del materiale infiammabile all'interno del suo negozio.

Il grave infortunio sul lavoro è avvenuto verso le 10.15 in via 25 Aprile a Goito (Mn). Oltre all'elisoccorso, sono intervenuti anche due ambulanze, i carabinieri di Castiglione delle Stiviere e gli uomini dell'Ats Val Padana.

Dopo le prime cure sul posto, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero del 118 per l'immediato trasporto al Civile. La donna ha riportato serie ustioni ma non si teme per la sua vita: è stata ricoverata in codice giallo.



Ancora da accertare l'esatta dinamica. Da quanto ricostruito finora, pare che l'estetista stesse pulendo dei residui di cera, quando – cadendo su del diluente – una candela accesa avrebbe provocato una grossa fiammata.