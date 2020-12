Ragazzino di 12 anni precipita dalla finestra della scuola: è in ospedale

E' ricoverato a Brescia, al Pediatrico del Civile, il ragazzino di appena 12 anni che martedì mattina è precipitato da una finestra delle scuole medie di Goito, nell'alto Mantovano. La buona notizia è che non è in pericolo di vita. Non è chiaro cosa sia successo: sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 11.

Il ragazzino era steso a terra, dopo un volo di diversi metri, ma ancora cosciente. Medicato sul posto dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Verde, è stato poi trasferito in elicottero – decollato da Parma – al Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in codice giallo (e dov'è tutt'ora, sotto osservazione). Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Banale incidente o gesto volontario?

Sotto shock i compagni di scuola e gli insegnanti. Resta da capire la dinamica, ed eventualmente il motivo: sono due le ipotesi al vaglio degli inquirenti. La prima è che sia caduto per sbaglio, involontariamente, magari mentre stava giocando; la seconda, e più preoccupante, è che si sia buttato di sotto apposta. Ancora tante ombre, quindi, in una mattinata da dimenticare.