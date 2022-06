Fermo in auto al semaforo, lo fanno scendere e lo accoltellano: grave ragazzo

Misteriosa aggressione a Goito (Mn) nella notte di martedì 31 maggio. Verso le 23, un giovane di 34 anni è rimasto gravemente ferito, dopo essere stato raggiunto da due coltellate, mentre si trovava fermo al semaforo con la sua auto tra via Dante Alighieri e la Goitese. I fendenti l'hanno raggiunto ai fianchi, uno a destra e uno a sinistra. Dopo l’aggressione, il ragazzo si è trascinato sull'asfalto per circa 100 metri ed è stato poi soccorso da alcuni passanti, prima del trasporto d'urgenza in ospedale (non è in pericolo di vita).



Sul caso indagano i militari di Castiglione delle Stiviere. Stando a una prima ricostruzione, pare che il 34enne – originario del Marocco – sia stato avvicinato da un gruppo di persone, che, dopo averlo obbligato a uscire dall'abitacolo, hanno fatto scattare il feroce agguato.





Sanguinante, il giovane si è poi trascinato a terra urlando disperato, aspettando che qualcuno lo aiutasse. Per fortuna, tra i passanti c'era un volontario della Croce Verde, che gli ha prestato i primi soccorsi in attesa che arrivasse l'ambulanza. Grazie alle testimonianze raccolte e all'analisi dei filmanti delle videocamere di sorveglianza, i carabinieri sono già sulle tracce di almeno due degli aggressori.