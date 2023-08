Precipita dal tetto di un'azienda, operaio grave all'ospedale Civile

É stato ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia l’operaio di 65 anni che, verso le 9 di giovedì 24 agosto, è precipitato dal tetto dell’officina Bignoni di Goito.

Il 65enne – titolare di un’azienda edile – era salito sulla copertura per verificare i danni provocati dal maltempo delle scorse settimane, quando è caduto da circa 6 metri d'altezza, pare dopo essere scivolato su un lucernario.

L’uomo è stato portato d’urgenza a Brescia con l’eliambulanza. Ha riportato diverse fratture alle costole e al bacino, ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.