Mamma di 4 ragazzi e volto noto dell'oratorio: tutto il paese piange Giusy

Ha affrontato a lungo una terribile malattia, che purtroppo ha avuto la meglio: Giuseppina (per tutti Giusy) Poli è morta a soli 55 anni. Per gran parte della sua vita si era dedicata agli altri: era una delle più attive collaboratrici della parrocchia di Dello e ha insegnato catechismo a generazioni di bambini e ragazzi del paese. Si è spenta nelle scorse ore, circondata dall’amore del marito e dei loro 4 figli.

A dare la triste notizia della scomparsa della donna, è stato il parroco di Dello, Don Valerio Mazzotti, con un post sulla Facebook: "Ciao Giusy: è inevitabile versare lacrime per te in questo momento, anche se tu non lo vorresti. Certamente ci capisci, ma ci sproni anche a rialzarci. Ci passi il testimone perché la corsa, per la tua famiglia e noi, continua! Non vogliamo deluderti e sappiamo che tu, non solo stai facendo il tifo per noi, ma ci corri accanto e ci spingi avanti perché la strada non è sempre in discesa, anzi! Ma tu ami le sfide e ci chiedi di accogliere anche questa. Noi ci stiamo".

Decine i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto affidate alla rete; Giusy era molto conosciuta e amata in paese: pilastro dell’oratorio e della parrocchia, per un periodo aveva lavorato anche alla scuola materna.

Una donna allegra e sempre pronta ad aiutare, così la 55enne viene descritta in paese. "Una donna straordinaria che ha seguito i nostri figli con così tanto amore e dedizione da lasciare un grande vuoto. Resterà nel cuore di ogni persona che ha incontrato sul suo cammino,” si legge sui social. E ancora: "Una persona speciale che aveva sempre una parola positiva per tutti, anche nei momenti difficili".

Una folla commossa di persone è attesa per l’ultimo saluto, che sarà celebrato alle 14.30 di mercoledì 21 dicembre nella chiesa parrocchiale di Dello.