Giovane mamma uccisa dal cancro: "Un angelo in più, splendi per tutti noi"

Ha lottato a lungo, come una leonessa, contro un male incurabile che purtroppo alla fine non le ha lasciato scampo: si è spenta a 55 anni Giuseppina Festucci, sposata e madre di una giovane figlia.

Abitava a Botticino Sera con la famiglia: una persona speciale, dice di lei chi la conosceva. Ed erano in molti a volerle bene. La piangono il marito Mauro Tognazzi, la figlia Milena, la mamma Giacomina, la sorella Antonia e il fratello Luigi. Decine i messaggi di cordoglio piovuti nelle scorse ore sulla pagina Facebook del paese: "Un angelo in più, splendi per tutti noi", scrive una conoscente. E in tanti hanno partecipato, mercoledì mattina, alla cerimonia funebre che si è svolta nella Basilica di Santa Maria Assunta.

La famiglia ringrazia in modo particolare tutto il personale medico e paramedico dell'Ant e del reparto di Radioterapia e Otorinolaringoiatra del Civile di Brescia per l'assistenza prestata.