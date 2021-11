Stroncata da un male incurabile, tutto il paese piange la maestra Giusy. Sabato mattina sono stati celebrati i funerali di Giuseppina Bresciani, insegnante di scuola elementare all'Istituto comprensivo di Nuvolento, dove abitava e lavorava. E' morta a soli 48 anni, lasciando nel dolore i genitori Rosa e Silvino.

Il ricordo di un intero paese

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. A partire dallo stesso municipio: “Il sindaco e l'amministrazione comunale di Nuvolento – si legge in una partecipazione lasciata alle onoranze funebri Aurora di Gavardo – porgono sentite condoglianze a papà Silvino e mamma Rosa per la prematura scomparsa della carissima Giusy. Vi siamo vicini in questo momento di dolore”.

A scuola ha lasciato ricordi indelebili. Commosso il ricordo dei genitori: “Le tue quinte piangono la tua improvvisa scomparsa, il suo sorriso resterà sempre nei nostri cuori”. E delle colleghe: “Abbiamo trascorso insieme 4 anni della nostra esperienza lavorativa, anni di chiacchierate e sorrisi. Tanti ricordi ci attraversano ed è difficile riuscire a pensare che non sei più tra noi”, scrivono le maestre Carmen e Gloria.